РЖД разработали концепт высокоскоростного поезда

"Скоростные магистрали" — дочернее предприятие РЖД, которое курирует проект ВСМ (высокоскоростные магистрали).
Салоны для ВСМ выполнят в бежевом, зеленом и красном тонах.
Кресла выдвигаются для повышения комфорта пассажиров.
Сейчас в России нет ВСМ. Первым проектом должна стать дорога Москва — Казань, стоимость которой составляет около 1,7 триллиона рублей.
Ее пилотным участком будет Москва — Гороховец (Владимирская область), стоимость которого предварительно оценивается в 621,5 миллиарда рублей.