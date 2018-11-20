РЖД разработали концепт высокоскоростного поезда

© РИА Новости Опубликованы изображения новых плацкартных вагонов В ОАО "Российские железные дороги" разработали концепт высокоскоростного поезда, сообщили РИА Новости в "Скоростных магистралях".

"Скоростные магистрали" — дочернее предприятие РЖД, которое курирует проект ВСМ (высокоскоростные магистрали).

Салоны для ВСМ выполнят в бежевом, зеленом и красном тонах.

© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали» Эконом-класс в высокоскоростном поезде для России © Предоставлено компанией «Скоростные магистрали» Эконом-класс в высокоскоростном поезде для России

Кресла выдвигаются для повышения комфорта пассажиров.

© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали» Первый класс в высокоскоростном поезде для России © Предоставлено компанией «Скоростные магистрали» Первый класс в высокоскоростном поезде для России

Сейчас в России нет ВСМ. Первым проектом должна стать дорога Москва — Казань, стоимость которой составляет около 1,7 триллиона рублей.

© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали» Концепт высокоскоростного поезда для России © Предоставлено компанией «Скоростные магистрали» Концепт высокоскоростного поезда для России

Ее пилотным участком будет Москва — Гороховец (Владимирская область), стоимость которого предварительно оценивается в 621,5 миллиарда рублей.