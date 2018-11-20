В Ростовской области урожай зерновых составил почти 11 миллионов тонн

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя – РИА Новости. Аграрии Ростовской области собрали в текущем году почти 11 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, что превышает среднегодовые показатели региона, сообщает правительство области.
Он отметил, что благодаря добросовестному труду всех тружеников села Ростовская область остается в числе российских лидеров АПК. Так, по итогам десяти месяцев текущего года, регион находится в пятерке лидеров по производству зерновых и подсолнечника, яйца, молока и овощей, а также в первой десятке регионов по производству мяса.
При этом Ростовская область находится на первом месте по экспорту продовольственных товаров и сельхозсырья.