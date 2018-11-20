В Воронеже запустили производство модернизированного Ил-96

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М началась на Воронежском авиационном заводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина.
"Работы активно ведутся. На завершающей стадии находятся работы по разработке конструкторской документации, параллельно осуществляется сборка элементов планера. Кроме того, идет контрактация по комплектующим изделиям", — сказали в компании.
В июле сообщалось, что правительство решило выделить "Объединенной авиастроительной корпорации", в которую входит Воронежский авиазавод, 1,32 миллиарда рублей на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолетов Ил-96-400М.
Авиационный комплекс имени Ильюшина входит в дивизион транспортной авиации Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).