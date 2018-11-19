Поселки Куршской косы присоединили к энергосистеме Калининградской области

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. "Россети" присоединили поселки Куршской косы к энергосистеме Калининградской области, до этого жители получали электроэнергию от сетей соседней Литовской Республики, сообщают "Россети".

"С ноября 2018 года все дома и строения заповедной территории "запитаны" от энергообъектов дочернего предприятия "Россетей" — "Янтарьэнерго". Связь с подстанцией "Нида" осталась резервной. Это историческое событие для региона, поскольку до текущего периода жители Куршской косы получали электроэнергию от сетей соседней Литовской Республики", — сообщает сетевой холдинг.

Строительно-монтажные работы были завершены в сентябре, после чего энергетики проводили высоковольтные испытания и поэтапное подключение объектов к новым сетям.

В рамках обеспечения энергобезопасности Калининградской области "Россети" построили более полутора километров воздушной линии и проложили 57 километров кабельной линии. Энергетики также реконструировали подстанции 110 и 15 киловольт в Зеленоградске и посёлке Лесной, построили три новые трансформаторные подстанции в посёлках Морское, Рыбачий и на парковке пешеходного маршрута "Высота Эфа".

Куршская коса получила дополнительную мощность — около 7 мегаватт. "Это даст импульс развитию территории, реализации инвестиционных проектов Калининградской области, национального парка", — отмечает компания.

"Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 миллиона километров линий электропередачи, 502 тысячами подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.