"Черкизово" считает "налог на колбасу" странной и нелогичной идеей

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Предложение о введении акциза на продукцию мясопереработки является странной и нелогичной инициативой, сообщила РИА Новости руководитель направления по связям с общественностью группы "Черкизово", одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, Анастасия Михайлова.

В понедельник газета "Известия" сообщила, что экспертный совет при правительстве РФ предложил ввести акциз на продукты переработки красного мяса (в частности — на колбасу и сосиски), который может составить более 160 рублей на 1 килограмм. Соответствующее предложение содержится в отзыве экспертного совета на программу по "укреплению общественного здоровья". Полученные от акциза средства предлагается направить на меры поддержки для производителей наиболее полезных продуктов питания.

"Группа "Черкизово" считает предложение о введении акциза на продукты мясопереработки странной и нелогичной инициативой. В настоящее время нет никаких достоверных научных данных, подтверждающих вред этих продуктов для здоровья", — сказала в свою очередь Михайлова.

Она отметила, что категория "вредности" достаточно субъективна и во многом связана с объемами потребления того или иного продукта. "Следовательно, разговоры о необходимости введении налога для регулирования объемов потребления колбас и других продуктов мясопереработки не имеют под собой никаких оснований", — добавила собеседник агентства.

Помимо этого, продолжила она, если решение о введении нового налога будет принято, то существует опасность, что эта "надбавка" ляжет на плечи потребителя, а в результате выиграют недобросовестные производители.

Группа "Черкизово" не использует при производстве Е-добавки и консерванты и уверена в качестве и безопасности своей продукции. Более того — современные технологии и рецептуры позволяют группе выпускать большую линейку продукции, включая диетические колбасы и продукцию с пониженным содержанием жира", — подчеркнула Михайлова.