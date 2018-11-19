ЕР выступила против увеличения акцизов на колбасные изделия

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Вопрос о вводе акцизов на колбасу и сосиски сейчас не актуален, начинать стоит с удаления с прилавков магазинов фальсифицированных и контрафактных товаров, а также упрощения доступа в розничные сети продуктов фермеров и других локальных производителей, сообщает пресс-служба "Единой России" со ссылкой на координатора партпроекта "Народный контроль" Анну Кувычко.

Газета "Известия" в понедельник сообщила, что предложение экспертного совета при правительстве РФ ввести налог на продукты переработки красного мяса поддержали в Минздраве, а стоимость колбасных изделий из-за этого может вырасти почти на 30%. По данным издания, инициатива содержится в отзыве совета на программу "Укрепление общественного здоровья" нацпроекта "Демография".

"На мой взгляд, начинать стоит с тотального удаления с полок и прилавков магазинов фальсифицированных и контрафактных товаров, с упрощения доступа в розничные сети продуктов наших фермеров и других локальных производителей, с пропаганды моды на здоровое, при этом доступное питание", – отметила Кувычко.

Инициатива по дополнительному акцизу на колбасы, сосиски и другое переработанное красное мясо вряд ли окажет положительное влияние на ситуацию с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, полагает координатор партпроекта.

"Правильное сбалансирование питание в учебных, социальных и лечебных учреждениях, качественные продукты в рознице, создание доступной инфраструктуры для ведения здорового образа жизни – при таком комплексном подходе мы сохраним здоровье нации без дополнительной фискальной нагрузки на бизнес и, как следствие, роста стоимости продуктов", – цитирует пресс-служба ЕР Кувычко.

В пресс-службе Минсельхоза РФ ранее сообщили РИА Новости, что не считают идею введения акциза на переработанные мясопродукты целесообразной и в достаточной степени проработанной, в том числе в части возможных ценовых рисков для потребителей. В свою очередь, в пресс-службе Минфина отметили, что не видели предложений по введению такого акциза и этот вопрос в министерстве не прорабатывается. А заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай в своем блоге на сайте "Эхо Москвы" написал, что инициативу о введении налога на продукты переработки красного мяса необходимо изучить и проработать с экспертами.