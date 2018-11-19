В Крыму ожидают не менее миллиарда рублей от приватизации "Крымтелекома"

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Власти Крыма ожидают, что приватизация телекоммуникационной компании АО "Крымтелеком" состоится в текущем году и принесет как минимум около миллиарда рублей, сказал журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Приватизация в этом году должна состояться. Предварительно сумма — около миллиарда рублей, в результате торгов она может быть увеличена в зависимости от количества участников", — сказал Аксенов.

Он отметил, что участие в торгах подтвердили несколько крупных претендентов, но не назвал их.

Госсовет Крыма ранее внес "Крымтелеком" в план приватизации на 2018 год. Акционирование госпредприятия было согласовано в сентябре и, по словам Аксенова, на данный момент завершено. Филиал украинского "Укртелекома" — "Крымтелеком" был национализирован решением парламента в 2015 году.

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