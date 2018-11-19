Россия превращается в современную аграрную державу, заявил Медведев

ХАНОЙ, 19 ноя — РИА Новости. Россия превращается в современную аграрную державу, в сильного игрока на международном рынке продовольствия, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Есть направления, которые возникли относительно недавно. Наша страна превращается в такую современную аграрную державу, и если еще лет 10-15 назад мы мало что могли предложить на международном рынке продовольствия, то сейчас мы такой очень сильный игрок", — сказал Медведев на пресс-конференции по итогам поездки в Папуа-Новую Гвинею и Вьетнам.

"В этом смысле мы нарастили поставки пшеницы и иных видов злаковых ан территорию Вьетнама. А это очень неплохо, потому что это еще один рынок для поставки наших продуктов", — добавил российский премьер-министр.