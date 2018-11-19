Россия и Вьетнам продолжат использовать нацвалюты во взаиморасчетах

ХАНОЙ, 19 ноя — РИА Новости. Россия и Вьетнам продолжат практику использования национальных валют при расчетах во внешнеэкономической деятельности, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Продолжим практику использования национальных валют в расчётах по внешнеэкономическим операциям. Все эти вопросы были в повестке дня", — сказал Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с вьетнамским коллегой в Ханое.
Медведев находится во Вьетнаме с официальным визитом.
"Соглашение о зоне свободной торговли, которое мы подписали с Вьетнамом, — это первое было такое соглашение — позволило нарастить товарооборот до весьма значительных сумм — он вырос и в прошлом году более чем на треть, и в этом году хорошо растет, так что мы продолжим этот курс, продолжим диверсифицировать структуру торговли, будем повышать долю высокотехнологичной продукции", — сказал Медведев.
"В ходе этих переговоров мы убедились, что наши страны настроены на то, чтобы последовательно развивать стратегическое партнёрство, причём на всех уровнях", — сказал Медведев.
По его словам, контакты между Москвой и Ханоем продолжатся, в том числе по парламентской и партийной линиям, это "создаёт прочную ткань сотрудничества" между двумя странам.