Россия и Вьетнам продолжат использовать нацвалюты во взаиморасчетах

ХАНОЙ, 19 ноя — РИА Новости. Россия и Вьетнам продолжат практику использования национальных валют при расчетах во внешнеэкономической деятельности, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Продолжим практику использования национальных валют в расчётах по внешнеэкономическим операциям. Все эти вопросы были в повестке дня", — сказал Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с вьетнамским коллегой в Ханое.

Медведев находится во Вьетнаме с официальным визитом.

"Соглашение о зоне свободной торговли, которое мы подписали с Вьетнамом, — это первое было такое соглашение — позволило нарастить товарооборот до весьма значительных сумм — он вырос и в прошлом году более чем на треть, и в этом году хорошо растет, так что мы продолжим этот курс, продолжим диверсифицировать структуру торговли, будем повышать долю высокотехнологичной продукции", — сказал Медведев.

По его словам, Россия намерена развивать сотрудничество по всем направлениям, включая сельское хозяйство.

"В ходе этих переговоров мы убедились, что наши страны настроены на то, чтобы последовательно развивать стратегическое партнёрство, причём на всех уровнях", — сказал Медведев.

По его словам, контакты между Москвой и Ханоем продолжатся, в том числе по парламентской и партийной линиям, это "создаёт прочную ткань сотрудничества" между двумя странам.