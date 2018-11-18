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Экономика

Белорусский посол рассказал о прогрессе в нефтегазовых переговорах с РФ

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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВладимир Семашко. Архивное фотоВладимир Семашко. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МИНСК, 18 ноя — РИА Новости. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко уверен, что Минск и Москва смогут разрешить все спорные вопросы в нефтегазовой сфере, включая механизм компенсации потерь белорусского бюджета от налогового маневра в нефтяной сфере РФ, но пока считает прогресс в переговорах недостаточным.

Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 21 сентября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Лукашенко рассказал о сроках решения проблем в отношениях РФ и Белоруссии
В октябре премьер Белоруссии Сергей Румас сообщил, что Минск и Москва должны до конца года определить механизм компенсации Белоруссии потерь от реализации в РФ налогового маневра и представить его на рассмотрение президентов двух стран. В четверг назначенный на должность посла Семашко сообщил, что еще будучи заместителем премьера договорился с вице-премьером России Дмитрием Козаком к 15 декабря решить вопрос компенсаций для Минска в связи с реализацией в нефтяной отрасли РФ налогового маневра.

"Я знаю, как это все сложно движется. Я же не сказал, что это все будет одномоментно решено", — сказал посол в интервью телеканалу "Беларусь 1", касаясь белорусско-российских переговоров по проблемным вопросам, в частности, по компенсации Минску потерь от налогового маневра. Интервью было показано в воскресенье.

Мозырское газохранилище в Гомельской области
© РИА Новости / Иван Руднев
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Дипломат напомнил, что ранее стороны планировали к 15 декабря определить алгоритм решения вопроса о компенсации налогового маневра. "Настанет 15 декабря — будем говорить, что что-то сделали. У меня есть сомнения, что это будет 15 декабря. Но сделаем рано или поздно, — лучше раньше,- это безусловно. Я еду (в Россию — ред.), чтобы работать, (в том числе — ред.) по нефтегазовым переговорам. Пока продвижение не очень большое. Придется подключаться к переговорам, вместе находить аргументы, доказывать", — добавил Семашко.

Он пояснил, что нефтегазовые вопросы входят в число основных вопросов, потому что Белоруссия "85% первичных энергоносителей, нефть, природный газ и так далее, импортирует, причем из одной страны – России". "В Беларуси мы добываем всего лишь 1,6 миллиона тонн нефти в год, а для полной загрузки наших (нефтеперерабатывающих — ред.) заводов надо 24 миллиона тонн, тем более, что мы заканчиваем их реконструкцию", — сказал Семашко.

Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 21 сентября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин и Лукашенко урегулировали вопросы нефтяных пошлин и расчета за газ
Он отметил, что, несмотря на Союзное государство с Россией и ЕАЭС, условия хозяйствования предприятий в Белоруссии и России существенно различаются из-за разных цен на энергоносители. "КамАЗ платит 4 цента за киловатт-час, а МАЗ – 11. КамАЗ платит порядка 65 долларов за тысячу кубометров газа, а МАЗ должен платить 276. А в себестоимости их продукции энергоносители занимают большую долю… Это априори неравные условия. Если мы решим проблему снижения цены на газ, на нефть, это поможет очень сильно реальному сектору экономики, промышленности, транспорту, сельскому хозяйству, коммунальным службам и населению", — подчеркнул Семашко.

В России на 2019-2024 годы намечена реализация так называемого налогового маневра, предусматривающего постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки НДПИ. По оценке минфина Белоруссии, потери ее бюджета из-за этого в 2019 году составят 300 миллионов долларов. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть из РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.

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