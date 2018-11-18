ПОРТ-МОРСБИ, 18 ноя — РИА Новости. Сложности с согласованием и принятием итогового документа возникли на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа — Новой Гвинее.

Оглашение итоговой декларации как правило происходит на итоговой пресс-конференции, которая на саммите в Порт-Морсби должна была начаться в 15.30 по местному времени (8.30 мск).

"Трудности есть в части согласования и принятия итогового документа", — ответил РИА Новости источник в одной из делегаций на вопрос, с чем связана задержка с оглашением итоговой декларации.