ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

СМИ назвали три главных проекта России по росту влияния в Европе и Азии

010782
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в TwitterТрубы для строительства трубопровода Северный поток-2. Архивное фотоТрубы для строительства трубопровода Северный поток-2. Архивное фото
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россия, являющаяся крупнейшим газодобытчиком, усиливает свое влияние в Европе и Азии с помощью "Северного потока — 2", "Силы Сибири" и "Турецкого потока", пишет Блумберг.

Трубы для газопровода Северный поток 2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
"Нафтогаз" задействовал "план Б" из-за строительства "Северного потока — 2"
Агентство вспоминает, что Россия поставляет голубое топливо в Европу еще с окончания Второй мировой войны. В прошлом году страна удовлетворила треть европейского спроса на топливо. Эксперты также предсказывают, что к 2025 году 40 процентов от общего объема газа на континенте будет обеспечивать именно Москва. Этому может способствовать повышенный газовый спрос Китая и его азиатских соседей, а также сокращение добычи в нидерландском газовом месторождении Гронинген.

Отмечается, что к повышению спроса приведет и закрытие в 2022 году последнего атомного реактора и ряда угольных электростанций в Германии. "Дополнительные поставки из России ставят Европу в более удобное положение", — говорится в публикации.

Судно проводит работы по изучению морского дна у берегов Дании. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
В Датском королевстве решают судьбу "Северного потока — 2". Все серьезно
Блумберг добавляет, что у газовых проектов России есть и враги, в частности, в лице американского президента Дональда Трампа, назвавшего Германию "заложницей Москвы" и подписавшего закон, который ему вводить санкции против компаний за сотрудничество с "Северным потоком — 2". Кроме того, к 2022 году Польша планирует прекратить закупки российского газа и заменить его норвежским.
Однако немецкие власти подчеркивают, что Москва на протяжении десятилетий оставалась надежным поставщиком — этому не помешала ни холодная война, ни ухудшение отношений из-за ситуации на Украине. Предприниматели в Германии также отмечают, что растущее влияние "Газпрома" не вызывает у них беспокойства.

"В какой-то момент политикам приходится говорить, обеспокоены ли они из-за этого или нет, но для нас это бизнес. Это рынок со свободным доступом. Здесь рады всем, кто хочет продать свои товары", — приводит агентство слова директора по коммерческой деятельности энергетической компании RWE Андре Штраке.

Три газопровода

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии — через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта Северный поток в порту Визби на острове Готланд
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Сюрприз для Киева. Зачем "Газпрому" "Северный поток — 3"
Москва также строит "Турецкий поток" — газопровод по дну Черного моря до Турции. Он состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа в Турцию, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Первую нитку планируется ввести в строй в 2019 году.

В мае 2014 года "Газпром" и китайская CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки должны начаться 20 декабря 2019 года. Общая протяженность газопровода составит около четырех тысяч километров, его работу будут обеспечивать восемь компрессорных станций общей мощностью 1331 мегаватт.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена