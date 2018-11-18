СМИ назвали три главных проекта России по росту влияния в Европе и Азии

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россия, являющаяся крупнейшим газодобытчиком, усиливает свое влияние в Европе и Азии с помощью "Северного потока — 2", "Силы Сибири" и "Турецкого потока", пишет Блумберг.

Агентство вспоминает, что Россия поставляет голубое топливо в Европу еще с окончания Второй мировой войны. В прошлом году страна удовлетворила треть европейского спроса на топливо. Эксперты также предсказывают, что к 2025 году 40 процентов от общего объема газа на континенте будет обеспечивать именно Москва. Этому может способствовать повышенный газовый спрос Китая и его азиатских соседей, а также сокращение добычи в нидерландском газовом месторождении Гронинген.

Отмечается, что к повышению спроса приведет и закрытие в 2022 году последнего атомного реактора и ряда угольных электростанций в Германии. "Дополнительные поставки из России ставят Европу в более удобное положение", — говорится в публикации.

Блумберг добавляет, что у газовых проектов России есть и враги, в частности, в лице американского президента Дональда Трампа, назвавшего Германию "заложницей Москвы" и подписавшего закон, который ему вводить санкции против компаний за сотрудничество с "Северным потоком — 2". Кроме того, к 2022 году Польша планирует прекратить закупки российского газа и заменить его норвежским.Однако немецкие власти подчеркивают, что Москва на протяжении десятилетий оставалась надежным поставщиком — этому не помешала ни холодная война, ни ухудшение отношений из-за ситуации на Украине. Предприниматели в Германии также отмечают, что растущее влияние "Газпрома" не вызывает у них беспокойства.

"В какой-то момент политикам приходится говорить, обеспокоены ли они из-за этого или нет, но для нас это бизнес. Это рынок со свободным доступом. Здесь рады всем, кто хочет продать свои товары", — приводит агентство слова директора по коммерческой деятельности энергетической компании RWE Андре Штраке.

Три газопровода

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии — через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Москва также строит "Турецкий поток" — газопровод по дну Черного моря до Турции. Он состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа в Турцию, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Первую нитку планируется ввести в строй в 2019 году.

В мае 2014 года "Газпром" и китайская CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки должны начаться 20 декабря 2019 года. Общая протяженность газопровода составит около четырех тысяч километров, его работу будут обеспечивать восемь компрессорных станций общей мощностью 1331 мегаватт.