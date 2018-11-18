СМИ назвали три главных проекта России по росту влияния в Европе и Азии

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россия, являющаяся крупнейшим газодобытчиком, усиливает свое влияние в Европе и Азии с помощью "Северного потока — 2", "Силы Сибири" и "Турецкого потока", пишет Блумберг.
Отмечается, что к повышению спроса приведет и закрытие в 2022 году последнего атомного реактора и ряда угольных электростанций в Германии. "Дополнительные поставки из России ставят Европу в более удобное положение", — говорится в публикации.
Однако немецкие власти подчеркивают, что Москва на протяжении десятилетий оставалась надежным поставщиком — этому не помешала ни холодная война, ни ухудшение отношений из-за ситуации на Украине. Предприниматели в Германии также отмечают, что растущее влияние "Газпрома" не вызывает у них беспокойства.
"В какой-то момент политикам приходится говорить, обеспокоены ли они из-за этого или нет, но для нас это бизнес. Это рынок со свободным доступом. Здесь рады всем, кто хочет продать свои товары", — приводит агентство слова директора по коммерческой деятельности энергетической компании RWE Андре Штраке.
Три газопровода
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии — через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
В мае 2014 года "Газпром" и китайская CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки должны начаться 20 декабря 2019 года. Общая протяженность газопровода составит около четырех тысяч километров, его работу будут обеспечивать восемь компрессорных станций общей мощностью 1331 мегаватт.