МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил о росте зарплат и доходов населения.

"Сберегательная модель поведения — люди стали больше сберегать, чем тратить, — в прошлом году изменилась. В этом году люди стали больше брать потребительских кредитов, стали тратить", — сказал банкир в интервью телеканалу "Россия".

Греф предположил, что у россиян "больше стало уверенности в этом году, нежели в прошлом".

В ноябре о росте реальных доходов населения заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, денежно-кредитная политика регулятора в части таргетирования инфляции позволяет "поддерживать реальные доходы населения, а не номинальные".