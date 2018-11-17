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Экономика

Эксперт допустил, что США снова начнут покупать российский СПГ

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© РИА Новости / Сергей КрасноуховПерейти в фотобанкНа территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ) на Сахалине. Архивное фотоНа территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ) на Сахалине. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Американские поставщики СПГ, несмотря на аномально холодную и рано наступившую зиму, а также рекордно низкий запас газа в подземных газовых хранилищах (ПГХ), в первую очередь будут стремиться обеспечить выполнение контрактов с ЕС, а не обеспечивать газом жителей своей страны, все это приведет к тому, что Соединенные Штаты будут покупать газ за рубежом, ударяя по кошельку обычного американца, предположил в беседе с РИА Новости экс-советник главы минэнерго США Чарльз Макконнелл.

Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ. Архивное фото
CC BY 2.0 / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Bryan Blair /
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Он добавил, что все это вполне может привести к тому, что США снова начнут закупать сжиженный природный газ и у России.

"Рынок, конечно, позаботится об этом, поставки придут откуда бы то ни было. Люди заплатят больше в этот период. И через две недели вещи вернутся к своему нормальному положению. И мы вновь забудем об этом", — ответил он на вопрос, что будет происходить с американским внутренним рынком природного газа, который серьезно лихорадит.

В четверг цены на природный газ на Henry Hub (основной индикатор внутренних котировок на природный газ в США) достигли 4,929 доллара за миллион БТЕ (британских тепловых единиц). В пятницу они "отскочили" к отметке 3,9 доллара за миллион БТЕ, но на конец дня вернулись к показателю 4,4 доллара. За несколько дней цена на природный газ в США подскочила в полтора раза. А запасы газа в ПГХ по-прежнему находятся ниже пятилетнего уровня. При том что спрос на голубое топливо бьет все рекорды, следует из данных Национальной ассоциации поставщиков газа США.

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© РИА Новости / Nord Stream 2
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Макконнелл считает, что вряд ли государство вмешается в ситуацию. "В первую очередь, то, что мы пытаемся сейчас уяснить в США, что непрерывные поставки газа это не сама собой разумеющаяся вещь. Сама мысль о том, что это может прекратиться, очень чужеродна для большинства наших людей. И кроме того, стратегическое планирование для таких ситуаций, с которыми мы сейчас столкнулись, у нас отсутствует", — говорит он.

Макконнелл пояснил, что все из-за того, что весь этот бизнес находится в руках частных компаний. "Стратегия развития энергосектора США строится на выборе частных инвесторов. И эта стратегия не предполагает создания долгосрочного плана, как предотвратить ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Компании потеряют средства, заплатят много денег за поставки два-три-четыре раза откуда бы то ни было, а потом все вернется на круги своя", — добавил он.

Старт новому обсуждению вероятности поставок СПГ в США из-за рубежа дала представитель МИД РФ Мария Захарова. В минувший четверг она сообщила, что уже три танкера с российским СПГ были направлены в США. Впрочем, ситуация не уникальна: в прошлом году из-за того, что инфраструктура США не справлялась со спросом потребителей на газ из-за слишком холодной зимы, страна вынуждена была покупать голубое топливо из-за рубежа. В частности, две партии СПГ прибыли в порт Бостона с месторождения "Ямал СПГ". Поэтому участники рынка называют именно газ "Ямал СПГ" наиболее вероятным поставщиком для американского рынка.

Московский Кремль и Красная площадь. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Финтисов
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Источник, близкий к компании, сказал РИА Новости, что он "не имеет никакого представления, куда идут танкеры и каков их пункт назначения после того, как газ продан, — это на усмотрение покупателя, куда его поставлять". При этом он призвал перестать искать в подобных поставках политическую составляющую, а лучше подумать о том, смогут ли США обеспечить заявленные поставки в ЕС в текущей ситуации.

Макконнел при этом считает, что европейским потребителям как раз боятся нечего. "Основным и главным обязательством компаний США будет именно эффективное обеспечение контрактов с европейцами. В противном случае, если они не будут надежным поставщиком, другие страны не захотят заключать с ними договоры", — заключил он.

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