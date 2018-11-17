Украинский эксперт объяснила "парадокс" с антироссийскими санкциями

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Антироссийские санкции не работают должным образом из-за парадоксальной ситуации в политическом устройстве мира, заявила в эфире телеканала "112 Украина" эксперт по международным вопросам Ирина Верещук.

"У нас сегодня сложилась такая парадоксальная ситуация. Мы не живем в биполярном мире, мы живем в многополярном мире, где каждая страна пытается найти свое место под солнцем, где они ищут любые возможности заявить о себе, про свой суверенитет, про свой взгляд на мироустройство и мировоззрение. И поэтому говорить об эффективность санкций, вы понимаете, не приходится", — подчеркнула она.

Верещук также добавила, что санкции из-за выборов в ДНР и ЛНР могут затронуть Россию, но сами по себе будут бесполезными.

"Я считаю, что это демонстративный шаг. Санкции, за которые голосует господин Турчинов, о том и говорят, что они будут персональными и затронут некоторых российских высокопоставленных лиц и бизнесменов, но на самом деле это просто дымовая завеса, если можно так сказать, потому что мы знаем, что уже четыре года Украина воюет с Россией, тем не менее, как работали российские бизнесмены на украинском рынке, так и работают. Так что я не верю, что эти новые санкции будут работать", — заключила политолог.

Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке ограничений контрпродуктивно. При этом Российская Федерация неоднократно подчеркивала, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киев готовит "мощный пакет разноплановых санкций" против руководителей, вдохновителей и организаторов выборов в Донбассе, а также наблюдатели из европейских стран.

Выборы глав и депутатов прошли 11 ноября в ДНР и ЛНР. Около 50 представителей 14 стран участвовали в них в качестве международных наблюдателей. По итогам голосования они заявили, что нарушений избирательного процесса не зафиксировали. Украина заявила, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выборы в Донбассе не идут вразрез с минскими договоренностями.