Украинский эксперт объяснила "парадокс" с антироссийскими санкциями

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Антироссийские санкции не работают должным образом из-за парадоксальной ситуации в политическом устройстве мира, заявила в эфире телеканала "112 Украина" эксперт по международным вопросам Ирина Верещук.
Верещук также добавила, что санкции из-за выборов в ДНР и ЛНР могут затронуть Россию, но сами по себе будут бесполезными.
Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке ограничений контрпродуктивно. При этом Российская Федерация неоднократно подчеркивала, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию.
Выборы глав и депутатов прошли 11 ноября в ДНР и ЛНР. Около 50 представителей 14 стран участвовали в них в качестве международных наблюдателей. По итогам голосования они заявили, что нарушений избирательного процесса не зафиксировали. Украина заявила, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выборы в Донбассе не идут вразрез с минскими договоренностями.