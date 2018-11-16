Автодорога к курорту «Медовые водопады» открылась в КЧР

ЧЕРКЕССК, 16 ноя — РИА Новости. Современная автомобильная дорога, ведущая к туристско-этнографическому комплексу "Медовые водопады", открылась в пятницу в Карачаево-Черкесии, сообщил глава республики на официальной странице в сети Инстаграм.

Дорогу открыли в Малокарачаевском районе КЧР. Ее строительство началось в 2017 году в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего въездного туризма в Российской Федерации на 2011-2018 годы" за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования из бюджета КЧР.

"Медовые водопады" ежегодно посещают свыше 100 тысяч человек. С открытием новой дороги количество туристов, конечно, увеличится. Ещё больше людей смогут с комфортом сюда добраться и познакомиться с культурой, бытом, традициями многонациональной Карачаево-Черкесии", — написал глава республики в Инстаграм.

Темрезов назвал дороги визитной карточкой региона и сообщил, что "следующий проект, который в ближайшее время будет реализован совместно с Ростуризмом, — строительство дороги, соединяющей курорт "Архыз" и наши знаменитые "Кислые источники" в Урупском районе КЧР".

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