Представители Германии и США обсудят санкции против России и Ирана

БЕРЛИН, 16 ноя — РИА Новости. Уполномоченный правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер намерен обсудить с американской стороной санкционную политику США в отношении России и Ирана, об этом он заявил в пятницу перед вылетом в канадский Галифакс, где примет участие в международной конференции по вопросам безопасности Halifax International Security Forum.

"Хотел бы как раз обсудить с моими американскими партнерами в том числе санкционную политику США: хотя Европа и США близки в том, что касается целей в отношении Ирана и России, наши позиции о том, какие средства являются правильными, в настоящее время разнятся: во всяком случае я критически отношусь к тому, что США введет санкции против немецких предприятий, если они будут вести нелегальную торговлю с Ираном, опираясь на договор, который был разработан вместе с американцами", — заявил Байер, его цитирует сайт МИД ФРГ.

"Несмотря на то, что я в значительной степени разделяю озабоченность США в отношении России, немецкие предприятия не должны быть наказаны за то, что они импортируют газ в Германию и соблюдают при этом наши законы. Хочу передать нашим международным партнерам: Германия является страной, на которую можно положиться", — добавил уполномоченный правительства ФРГ.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Ранее Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США. Несмотря на вступившие в силу 5 ноября санкции США, работа пока не завершена.

"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты выступают против этого проекта. Президент РФ Владимир Путин в этой связи говорил, что лидер США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.