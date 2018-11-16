Представители Германии и США обсудят санкции против России и Ирана

БЕРЛИН, 16 ноя — РИА Новости. Уполномоченный правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер намерен обсудить с американской стороной санкционную политику США в отношении России и Ирана, об этом он заявил в пятницу перед вылетом в канадский Галифакс, где примет участие в международной конференции по вопросам безопасности Halifax International Security Forum.
"Несмотря на то, что я в значительной степени разделяю озабоченность США в отношении России, немецкие предприятия не должны быть наказаны за то, что они импортируют газ в Германию и соблюдают при этом наши законы. Хочу передать нашим международным партнерам: Германия является страной, на которую можно положиться", — добавил уполномоченный правительства ФРГ.
Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.
Ранее Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США. Несмотря на вступившие в силу 5 ноября санкции США, работа пока не завершена.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.