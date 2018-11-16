Голикова призвала наладить систему лекарственного обеспечения россиян

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что ближайшие два-три года должны быть посвящены созданию инфраструктуры лекарственного обеспечения россиян, в частности, налаживанию электронного взаимодействия между медицинскими учреждениями и аптеками.

"Этот период времени, два-три года, мы должны использовать на изменение законодательства и выстраивание новой инфраструктуры, в основе которой лежат, в том числе, электронные рецепты. Важно, чтобы было выстроено взаимодействие в режиме онлайн между лечебным учреждением, которое выписывает рецепт, и аптекой", — сказала Голикова на совещании по лекарственному обеспечению, которое проводит в пятницу в Петербурге президент РФ.

Вице-премьер отметила, что "если этого взаимодействия нет, мы не выстроим никакого лекарственного обеспечения, и качественного обслуживания мы не получим".

"Мне кажется, что и сейчас, в 19-м году нам нужно сосредоточить наши усилия как раз на выстраивании инфраструктуры и создании единых подходов (к обеспечению лекарствами — ред.) на всей территории РФ", — добавила вице-премьер.

Голикова согласилась с главой Минздрава Вероникой Скворцовой в том, что существует серьезная проблема в расхождении перечней жизненно важных препаратов (ЖНВЛП), которые действуют в разных регионах. Она отметила, что сегодня в этом перечне 734 препарата. К сожалению, в значительном количестве субъектов РФ это количество значительно меньше, а в некоторых — больше за счет того, что субъекты добавляют в него препараты, не включенные в список ЖНВЛП. "Соответственно цены на них не регулируются, и за счет средств региональных бюджетов оплачиваются препараты коммерческого сегмента", — подчеркнула Голикова.

Она заявила, что "эту ситуацию надо категорически пресекать". "Мы считаем и уверены в этом абсолютно, что во всех субъектах РФ в амбулаторном сегменте должны действовать одинаковые перечни жизненно важных препаратов, которые утверждены на федеральном уровне, и цены на которые регулируются. Это имеет существенное значение с точки зрения показателей смертности", — подчеркнула вице-премьер.