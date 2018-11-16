США пытаются вытеснить крупные российские компании с рынка, заявил Лавров

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. США продолжают оказывать на Россию беспрецедентное давление, пытаясь вытеснить крупные российские компании с рынка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конкуренция на внешних рынках продолжит возрастать, а на Россию продолжит оказываться беспрецедентное давление. Против нас задействуют самые недобросовестные методы ведения бизнеса, включая экстерриториальное применение национального законодательства", — заявил Лавров на заседании Делового совета при министре.

По словам Лаврова, цель таких действий понятна — "вытеснить крупные российские компании, ограничить поле нашей внешнеэкономической деятельности, а в конечном счете, и это уже почти говорят вслух, не скрывая, попытаться задержать социально-экономическое развитие страны".

"Мы видим, что особое усердие проявляют США. Шантаж, ультиматумы уже стали визитной карточкой Вашингтона, причем в отношении не только России, но и в отношении американских союзников. В этих условиях, мы должны и дальше наращивать взаимодействие с нашими партнерами и единомышленниками по ЕАЭС, ШОС, БРИКС, другими коллегами. По максимуму использовать возможности, которые связаны с участием нашей страны в различных интеграционных процессах в АТР", — добавил министр.