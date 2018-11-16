"Аэрофлот" усовершенствовал свое мобильное приложение

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Аэрофлот внедрил в свое мобильное приложение интерактивные карты двенадцати аэропортов мира, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Навигация позволяет строить маршруты внутри аэропорта и находить различные объекты в здании аэровокзала: это могут быть стойки регистрации, билетные кассы, залы ожидания, магазины, рестораны и другие места. Поиск возможен как по названию локации, так и по категориям. Кроме того, к каждому искомому объекту добавлена справочная информация — приложение покажет его точное местоположение, фотографию, режим работы и даст краткое описание", — говорится в пресс-релизе.
По словам генерального директора Аэрофлота Виталия Савельева, за последнее время компания претерпела значительные изменения в сфере цифровизации.
"Основная ценность для Аэрофлота — это пассажир и его удовлетворенность, поэтому мы делаем все, чтобы цифровой опыт пассажира был таким же легким и приятным, как и его физическое путешествие с нами. Мы достигли существенных успехов в развитии наших онлайн-каналов. Аэрофлот остается лидером среди онлайн-магазинов России, а наше мобильное приложение стало полноценным спутником пассажира и было заслуженно признано лучшим приложением года", — отметил Савельев.
Пресс-служба перевозчика напоминает, что Аэрофлот прочно удерживает четвертое место по цифровизации среди авиакомпаний в рейтинге консалтинговой компании Bain&Co.