"Аэрофлот" усовершенствовал свое мобильное приложение

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Аэрофлот внедрил в свое мобильное приложение интерактивные карты двенадцати аэропортов мира, сообщает пресс-служба перевозчика.

Помимо интерактивной карты московского аэропорта Шереметьево (терминалы D, E, F) с возможностью навигации внутри здания в приложение внедрены схемы еще одиннадцати аэропортов мира. В их числе Амстердамский аэропорт Схипхол, международный аэропорт Дубай, Гонконгский Международный аэропорт, Стамбульский аэропорт Стамбул имени Ататюрка, Нью-Йоркский Международный аэропорт имени Джона Кеннеди, Международный аэропорт Лос-Анджелеса, Лондонский аэропорт Хитроу, Мюнхенский аэропорт имени Франца-Йозефа Штрауса, аэропорт Ниццы, Международный аэропорт Нарита в Токио, аэропорт Цюриха Клотен.

"Навигация позволяет строить маршруты внутри аэропорта и находить различные объекты в здании аэровокзала: это могут быть стойки регистрации, билетные кассы, залы ожидания, магазины, рестораны и другие места. Поиск возможен как по названию локации, так и по категориям. Кроме того, к каждому искомому объекту добавлена справочная информация — приложение покажет его точное местоположение, фотографию, режим работы и даст краткое описание", — говорится в пресс-релизе.

По словам генерального директора Аэрофлота Виталия Савельева, за последнее время компания претерпела значительные изменения в сфере цифровизации.

"Основная ценность для Аэрофлота — это пассажир и его удовлетворенность, поэтому мы делаем все, чтобы цифровой опыт пассажира был таким же легким и приятным, как и его физическое путешествие с нами. Мы достигли существенных успехов в развитии наших онлайн-каналов. Аэрофлот остается лидером среди онлайн-магазинов России, а наше мобильное приложение стало полноценным спутником пассажира и было заслуженно признано лучшим приложением года", — отметил Савельев.

Пресс-служба перевозчика напоминает, что Аэрофлот прочно удерживает четвертое место по цифровизации среди авиакомпаний в рейтинге консалтинговой компании Bain&Co.