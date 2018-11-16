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Экономика

Первая ласточка нового кризиса. Рынки ждут банкротства General Electric

(обновлено: 08:17 16.11.2018)
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© AP/Mike Groll Логотип General ElectricЛоготип General Electric
© AP/Mike Groll

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Максим Рубченко. Корпорация General Electric, одна из крупнейших в мире, стремительно приближается к банкротству. Рыночная капитализация индустриального гиганта почти вдвое меньше объема его долгов. Аналитики уверены, что падение акций GE продолжится, и называют это первой ласточкой нового глобального экономического катаклизма. Как дефолт старейшей американской компании запустит острую фазу очередного кризиса, — в материале РИА Новости.

Работа Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ)
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Великая стагнация. Как начался и закончился кризис 2008 года

Лавина убытков

На рынке определился главный кандидат на роль "второго Lehman Brothers". Как известно, именно сообщение о банкротстве этого инвестбанка, одного из ведущих в мире, положило начало кризису 2008 года.

Сегодня трагедия Lehman Brothers повторяется с другой знаменитой американской компанией — General Electric. Только за последнюю неделю акции GE подешевели на 11 процентов, а с начала года ценные бумаги потеряли 56 процентов стоимости. Сейчас GE стоит в три раза меньше, чем в 2007 году.

По итогам третьего квартала компания отчиталась об убытках в 23 миллиарда долларов — это треть ее рыночной капитализации. Притом что за весь 2017 год убыток GE составил "всего" шесть миллиардов.

Улучшений пока не предвидится. Мало того, эксперты прогнозируют увеличение убытков как минимум на ближайшие два года.

"Доходы компании в последнее время демонстрировали худшую динамику, чем ожидалось, практически по всем фронтам, — отмечают аналитики JPMorgan. — Из восьми сегментов GE, которые были прибыльными еще два года назад, в 2020-м шесть еле выйдут в ноль либо вообще останутся в минусе".

Главной причиной проблем General Electric называют слабый спрос на газовые турбины — основную продукцию компании. Однако предпосылки к нынешнему коллапсу сформировались давно.

Крутое пике

Основанная в 1878 году знаменитым изобретателем Томасом Эдисоном General Electric — одна из старейших американских компаний.

Многие десятилетия корпорация расширяла сферу деятельности и номенклатуру продукции. К концу ХХ века в ее состав входили подразделения по производству железнодорожных локомотивов, авиационных двигателей, оружия, медицинского оборудования, газовых турбин и электрооборудования.

Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Имелись также подразделения по сбыту электроэнергии, добыче нефти и газа и две финансовые "дочки": GE Capital, которая отвечала за кредиты и страхование, и GE Equity, занимавшаяся скупкой крупных пакетов акций других компаний.

General Electric была крупнейшей компанией мира. Сильный удар нанес глобальный кризис 2008 года. Тогда корпорацию едва не погубила финансовая дочка GE Capital, на балансе которой скопилось множество необеспеченных ипотечных кредитов и деривативов.

Но окончательно сокрушили детище Эдисона топ-менеджеры компании, которые в 2014 году потратили уйму сил и времени, чтобы убедить французское правительство продать им энергетический бизнес компании Alstom за 10,1 миллиарда долларов.

Руководители GE рассчитывали, что эта сделка избавит корпорацию от серьезного конкурента и упрочит позиции в борьбе с германской с Siemens. Однако аналитики не разделяли их оптимизма.

"Такая сделка была бы хороша десять-двадцать лет назад, но сейчас ветровая и солнечная энергетика сравнима по цене с газотурбинной и угольной, к тому же это очень высококонкурентный сектор, — отмечал эксперт инвестфонда Carbon Tracker Initiative Кингсмилл Бонд в статье Financial Times. — GE совершила довольно распространенную ошибку, перепутав нынешний размер рынка и его будущий рост".

Очень скоро стало понятно, что аналитик был прав: новоприобретенные активы приносили одни убытки.

"Несвоевременные инвестиции и оптимистичные предположения о росте рынка оставили компанию со структурным избытком мощностей в сфере энергетики, нефти и газа, а также в транспортной отрасли", — констатировали в JPMorgan летом прошлого года.

Дальше — хуже. Этот год начался для GE с расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам в связи с неподобающей финансовой практикой: пользуясь высоким кредитным рейтингом, General Electric занимала деньги практически по нулевым реальным ставкам, что позволяло не только идти на плохо обдуманные приобретения, но и платить дивиденды в размере, превышающем чистый денежный поток.

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А в сентябре на компанию обрушился новый удар: нескольким электростанциям в США пришлось приостановить работу из-за дефекта турбин, выпущенных GE. Энергетическое подразделение оказалось "на пороге смерти", как выразился ведущий аналитик консалтинговой компании Melius Research Скотт Дейвис.

В минувшее воскресенье новый гендиректор General Electric Ларри Калп заявил, что компания намерена в течение года избавиться от активов на 20 миллиардов долларов с целью сокращения задолженности. Первый шаг уже сделан: 14 ноября GE сообщила о продаже своей страховой "дочки" Baker Hughes.

На этой новости акции ненадолго подросли, но затем возобновили падение. Долг General Electric превышает 115 миллиардов долларов, так что 20 миллиардов никого не спасут.

"Текущий уровень цен на акции General Electric не отражает в достаточной мере фундаментальные изменения к худшему, происходящие с компанией", — отмечают аналитики JPMorgan Chase.

Прогнозную цену акций понизили до шести долларов, что на четверть ниже нынешних котировок.

"Следить за GE — это как наблюдать в замедленной съемке крушение поезда", — констатировал Скотт Дэйвис в комментарии CNN.

Опасные облигации

Еще больше, чем цена акций, аналитиков беспокоят облигации General Electric. В октябре Moody's понизило их рейтинг сразу на две ступени. Формально облигации пока сохраняют инвестиционный рейтинг, но на рыке уже торгуются на "мусорном" уровне.

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В ближайшие полтора года GE предстоят самые большие платежи по долгам среди всех компаний с аналогичным кредитным рейтингом.

Учитывая, что рыночная стоимость General Electric сейчас в полтора раза меньше объема долга, есть серьезная опасность дефолта.

А дефолт вызовет панику на рынках и массовые распродажи инвесторами облигаций компаний, реальное положение которых не соответствует их сравнительно высокому кредитному рейтингу.

"Рейтинговые агентства с задержкой реагируют на ухудшение кредитных метрик компаний, — отмечает Forbes. — Поэтому многие известные корпорации сегодня явно не отвечают критериям рейтинга инвестиционного уровня".

Среди аналитиков даже распространился специальный термин — "ВВВ-компании": это корпорации с кредитный рейтингом на инвестиционном уровне "ВВВ", но испытывающие серьезные проблемы с обслуживанием долгов.

Помимо General Electric, к этой категории относятся автогиганты Ford и General Motors, а также многие другие представители "старой индустрии".

Общий долг таких "BBB-компаний" оценивается в 2,5 триллиона долларов. Если General Electric объявит дефолт, все это мгновенно превратится в "мусорные" активы.

Это приведет к банкротству не только самих эмитентов, но и многочисленных держателей ценных бумаг, включая пенсионные и паевые фонды. Результат — новый финансовый кризис, не уступающий по масштабам глобальному катаклизму 2008 года.

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