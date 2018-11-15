Шойгу рассказал о популярности бренда "Армия России" за рубежом

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Бренд "Армия России" стал широко популярен не только в нашей стране, но и за рубежом, став новым лицом военной торговли, сказал министр обороны Сергей Шойгу в четверг на торжественном мероприятии в Центральном театре российской армии, посвященном 100-летию военной торговли.
Также министр обороны выразил благодарность сотрудникам военной торговли и ее ветеранам за их труд.
"Тот момент, с которого мы начали отсчитывать возраст военной торговли — знаковый и тяжелый для страны, это самый разгар Гражданской войны, в который появляется решение о создании системы военной торговли. За прошедшие годы вами было сделано очень много. Круглые сутки вы рядом с каждым офицером, бойцом нашей армии. Вы следите за тем, чтобы они всегда были сыты, и на них хорошо сидела форма. Отдельное спасибо ветеранам военной торговли, которые прошли военное лихолетье и не уронили честь и достоинство, которые были завоеваны в эти тяжелые годы",- сказал Шойгу.