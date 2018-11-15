В ГСС рассказали, что мешает поставкам SSJ-100 в Иран

МАНАМА, 15 ноя — РИА Новости. Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) вернется к вопросу поставок пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Иран после того, как уменьшит долю американских комплектующих в лайнере до уровня ниже 10%, заявил президент ГСС Александр Рубцов.

"Мы приняли твердое решение пока отказаться от продажи самолетов в Иран в нынешних условиях с учетом наличия 22% прямого американского оборудования…. Как только мы уйдем ниже 10%, то мы к этому вопросу вернемся", — сказал Рубцов на пресс-конференции во время авиасалона BIAS-2018 в Бахрейне.

Компания ГСС в конце апреля в рамках авиасалона Eurasia Airshow в турецкой Анталье подписала меморандумы о намерениях поставить 40 пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 в новой "русифицированной" версии SSJ100R двум иранским авиакомпаниям в период до 2022 года. В июне Рубцов уточнял, что поставка таких импортозамещенных самолетов не будет попадать под санкции США.

Наличие более 10% американских комплектующих в базовой версии SSJ100 требует согласования продаж с властями США, а именно выдачи ими так называемой экспортной лицензии.