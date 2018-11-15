"Аэрофлот" перевел все федеральные рейсы в терминал В в "Шереметьево"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. "Аэрофлот" завершил перевод федеральных рейсов в терминал В международного аэропорта "Шереметьево", сообщает авиакомпания.

В наступившем зимнем сезоне, начиная с 15 ноября, из терминала В будут отправляться и прибывать в общей сложности порядка 402 внутренних рейсов ежедневно, уточняется в сообщении.

При этом в терминале D аэропорта будет по-прежнему выполняться обслуживание 40 парных рейсов. К ним относятся восемь собственных дальневосточных рейсов "Аэрофлота", летающих по трем направлениям: Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, а также 32 рейса в совместной эксплуатации с дочерней авиакомпанией "Россия", которые выполняются по одиннадцати направлениям: Сочи, Магадан, Хабаровск, Краснодар, Минеральные Воды, Петропавловск-Камчатский, Оренбург, Ростов-на-Дону, Симферополь, Южно-Сахалинск и Владивосток.

Отмечается, что для перемещения пассажиров, в том числе трансферных, между северным (терминал В) и южным (терминалы D, E, F) терминальными комплексами "Шереметьево" действует межтерминальный переход с пассажирским и багажным тоннелями. Пассажиры также могут воспользоваться круглосуточными подземными беспилотными поездами.

Новый пассажирский терминал B "Шереметьево", предназначенный для обслуживания внутренних рейсов, был введен в эксплуатацию в мае в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018. Пропускная способность терминала составляет 20 миллионов пассажиров в год, общая площадь — 110,5 тысячи квадратных метров.