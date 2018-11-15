В МИД рассказали об отправке в США трех танкеров с российским СПГ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Уже три танкера с российским сжиженным природным газом были направлены в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна почти на 1 миллион. Запуск первой линии завода состоялся в декабре 2017 года, второй — в начале августа, третьей — ожидается в декабре.
Президент США Дональд Трамп конце октября выразил удовлетворение тем, что Германия намерена профинансировать строительство проекта по поставке СПГ из США, несмотря на планы по строительству "Северного потока — 2". Следом о поддержке проекта заявили и в госдепартаменте. Однако о каком именно СПГ-терминале шла речь, никто не говорил.