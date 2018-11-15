В МИД рассказали об отправке в США трех танкеров с российским СПГ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Уже три танкера с российским сжиженным природным газом были направлены в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Кстати говоря, к слову о логике, не стоит забывать, что она должна быть. При всем этом видимом публичном потоке негатива из Вашингтона (в адрес РФ) в обратном направлении туда успешно направляется, как ни странно, российский сжиженный природный газ. За последнее время минимум три танкера, которые заполненные сжиженным природным газом с месторождения "Ямал СПГ", достигли американских берегов", — сказала Захарова на брифинге.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна почти на 1 миллион. Запуск первой линии завода состоялся в декабре 2017 года, второй — в начале августа, третьей — ожидается в декабре.

Ранее замминистра энергетики Марк Менезес в кулуарах Атлантического совета сказал, что Соединенные Штаты поддерживают проекты диверсификации энергопоставок в Евросоюз, даже если в них участвуют российские компании.

Президент США Дональд Трамп конце октября выразил удовлетворение тем, что Германия намерена профинансировать строительство проекта по поставке СПГ из США, несмотря на планы по строительству "Северного потока — 2". Следом о поддержке проекта заявили и в госдепартаменте. Однако о каком именно СПГ-терминале шла речь, никто не говорил.