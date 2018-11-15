Козак поручил проверить информацию о дефиците топлива на независимых АЗС

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Козак поручил оперативно проверить информацию СМИ о возникшем локальном дефиците топлива на независимых АЗС в отдельных регионах РФ, сообщил журналистам представитель вице-премьера Илья Джус.
Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке и в правительстве сообщила, что обязательства нефтекомпаний РФ заморозить цены на нефтепродукты в мелком опте с 1 ноября вынудили их частично изменить торговую политику, чтобы сократить убытки и в ситуации неопределенности обеспечить топливом свои заправки.
Если в Центральной России этот переход, по словам опрошенных газетой участников рынка, не вызвал существенных проблем, то в Восточной Сибири, где исторически велика доля независимых АЗС, ситуация уже принимает характер локального дефицита нефтепродуктов. В Иркутске, Чите, Красноярске и Алтайском крае заявки независимых заправок на топливо выполнялись на прошлой неделе на 5–10%, заявил собеседник газеты.