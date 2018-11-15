СИНГАПУР, 15 ноя — РИА Новости. Российские бизнесмены сами вправе решать, участвовать ли во Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил президент России Владимир Путин журналистам.

"Что касается нашего участия, то каждый человек имеет право — бизнесмен, представитель компании. У нас люди свободные, они вправе сами принимать решение о том будут ли они участвовать или не будут", — сказал Путин.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, если его организаторы не снимут ограничения для российских бизнесменов. Он подчеркнул, что обсудил этот вопрос с президентом Швейцарии.

По данным издания Financial Times, предпринимателям Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в очередной сессии форума, которая пройдет с 22 по 25 января.