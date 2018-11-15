Путин прокомментировал ситуацию вокруг форума в Давосе

СИНГАПУР, 15 ноя — РИА Новости. Неучастие России в форуме в Давосе не скажется на авторитете России в мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер добавил, что в целом власти добиваются поставленных целей. "И чувствуем себя уверенно", — отметил он.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, если его организаторы не снимут ограничения для российских бизнесменов. Он подчеркнул, что обсудил этот вопрос с президентом Швейцарии.
По данным издания Financial Times, предпринимателям Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в очередной сессии форума, которая пройдет с 22 по 25 января.