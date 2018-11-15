Индонезия хочет к 2020 году существенно увеличить объем торговли с Россией

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Индонезия стремится к 2020 году увеличить объем торговли с Россией до 5 миллиардов долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление канцелярии индонезийского президента Джоко Видодо.

Президент России Владимир Путин в среду встретился со своим индонезийским коллегой на полях саммита РФ-АСЕАН.

Как сообщается, Индонезия исследует возможность увеличения экспорта рыбных продуктов и фруктов в Россию, чтобы увеличить объем двусторонней торговли. Кроме того, Джакарта намерена расширить торговлю с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и надеется, что Россия, будучи председателем ЕАЭС, сможет ускорить начало переговоров по соглашению о свободной торговле.

Агентство отмечает, что в 2017 году объем торговли между РФ и Индонезией вырос на 14%, составив 2,5 миллиарда долларов.

В Сингапуре проходит саммит АСЕАН, в который входят 10 государств региона: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Там же 14-15 ноября проходит XIII Восточноазиатский саммит. Этот формат предполагает участие представителей всех стран АСЕАН, а также России, Австралии, Индии, Китая, Новой Зеландии, Республики Корея, Японии и США.