Сечин: для "Роснефти" комфортна "любая" цена нефти

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что для компании комфортна "любая" цена нефти.

На вопрос в интервью радиостанции "Коммерсант FM" о том, какая цена для "Роснефти" комфортна, он ответил: "Любая".

"Мы управляем рисками. Если будет падение цены, значит будем работать над увеличением доли рынка", — добавил он.

Сечин отметил, что компания будет повышать эффективность работы. "Будем работать эффективно. Но доля рынка — это серьезный вопрос, будем стараться сохранять ее и наращивать", — сказал он.