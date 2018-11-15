"Спящие" миллиарды: невостребованные вклады россиян заберет государство

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Невостребованные вклады россиян предложили направлять в бюджет государства. Такую идею высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Клиенты банков, в течение продолжительного времени не интересовавшиеся судьбой своих вкладов, могут потерять деньги. По некоторым оценкам, общая сумма таких вкладов, включая вложения в ценные бумаги, достигает трехсот миллиардов рублей. Как восприняли инициативу в отрасли, вправе ли государство посягать на собственность граждан и как не "проспать" личные сбережения — в материале РИА Новости.

"Это невозможно"

Как пояснил Аксаков, законодатели пока изучают его инициативу. Но, по словам депутата, предложение передавать в казну вклады, за которыми не приходят много лет, уже оформлено — и "работа идет". Он уточнил, что объем "зависших" средств оценивается в миллиарды рублей. Впрочем, позже добавил: скорее всего, Госдума отклонит этот проект.

Финансисты отнеслись к идее неоднозначно: глава Сбербанка Герман Греф счел ее "изобретением велосипеда", отметив, что в законодательстве уже есть нормы относительно того, что происходит с невостребованным имуществом. А финансовый омбудсмен Павел Медведев назвал предложение депутата "сотрясением воздуха". "Ну нельзя, по Конституции нельзя отбирать у человека собственность без суда и следствия", — подчеркнул омбудсмен.

По мнению Ивана Фоменко, директора инвестиционного департамента УК "Уралсиб", законодательную инициативу можно рассматривать, но не в таком виде.

"Владельцы вкладов, как и их наследники, имеют право на дивиденды от вложенной суммы, аналогично правам на любое другое имущество. Если правообладатель неизвестен, его следует объявить в официальный розыск, причем делать это должны независимые агентства, а не государство или банки, которые не заинтересованы в положительном результате поиска", — говорит Фоменко.

В пример он приводит ситуацию с поиском владельцев счетов в швейцарском банке, когда вклады, оставшиеся неизвестными, спустя более чем полвека лет были направлены на помощь жертвам холокоста. "А просто экспроприация счетов некорректна по отношению к гражданам", — считает аналитик.

© IBNS Швейцарские 10 франков © IBNS Швейцарские 10 франков

"Тонкий лед"

Председатель правления банка "Веста" Виктор Жидков, комментируя инициативу, заявил, что законодатели вступают на "очень тонкий лед", так как затрагивают активы, которые в глазах граждан должны в любом случае оставаться в личной собственности и передаваться по наследству.

"Сто лет этот вклад никто не востребовал, скорее всего, уже безвозвратно утеряна информация о его принадлежности, а эти деньги могут послужить на благо общества. Но что произойдет в случае ошибки? Если наследники все-таки объявятся — через 20-30-40 лет? Это принесет больше негатива для репутации государства, чем пользы от изъятия безымянных вкладов. Ведь эти деньги и так работают на экономику, они размещены в финансовых институтах. Другой вопрос, кто бенефициар выгоды от процентного дохода на эти активы", — рассуждает банкир.

Никаких четких сроков

Юристы уверяют: российским вкладчикам беспокоиться не о чем. Счета, по которым не было движения средств многие годы, действительно считаются невостребованными, но никаких конкретных сроков для признания "невостребованности" законодательство не устанавливает.

"Обычно договор с вкладчиком не предусматривает срока, в течение которого вкладчик обязан произвести какие-либо операции с банковскими счетами", — объясняет РИА Новости Владимир Анников, глава корпоративно-правового блока компании "Европейская юридическая служба".

В то же время во многих банках счета нужно обязательно пролонгировать.

В этом случае забытые вклады (как правило, это средства менее тысячи рублей) со временем могут "испариться": после максимально возможного количества пролонгаций средства отправляются на текущий счет, за обслуживание которого банк взимает комиссию. Комиссия в итоге "съедает" всю сумму оставшихся средств, и банк счет закрывает.

Проверять и контролировать

Единственное, что может сделать банк с "забытым" вкладом до востребования, — перевести его на пониженную ставку с минимальными процентами, такой вариант предусматривают в договоре.

Поэтому юристы рекомендуют проверять и контролировать любые вклады.

"Если это вклад срочный и подходит срок его окончания, следует обратиться в банк и просто перезаключить договор. Вообще, нужно понимать, где и на каких условиях лежат деньги в банке, контролировать, что с ними происходит", — советует Анников.

Наследники в бегах

Если на счете положительный остаток и его владелец умер, то в течение девяти месяцев наследник вправе обратиться в банк за деньгами. Если наследники объявились потом, но не позднее, чем через три года, вопрос возврата денег решается через суд.

Если же наследники так и не объявляются, банк переводит средства на специальный счет в Банке России, где деньги хранятся без начисления каких-либо процентов. Но вернуть их все равно можно — обратившись с заявлением в банк, где ранее был открыт счет.

"Банк сделает запрос в ЦБ и вернет "пропавшие" деньги бывшему вкладчику, но процесс это волокитный, а главный риск здесь — обесценивание средств из-за инфляции", — объясняет Анников.

Следует помнить, что разыскивать родственников умершего вкладчика (которые могут быть и не в курсе его вклада) банки не обязаны. Если есть достоверные сведения о наличии вклада, однако нет документального подтверждения, придется обращаться к нотариусу — тот вправе запросить у банка информацию о состоянии счета умершего человека. Но есть нюанс: нужно хотя бы примерно представлять, в каком банке могут храниться деньги, так как обойти с запросами все кредитные организации физически невозможно.

В общем, если наследники задались целью разыскать "забытый" вклад, рано или поздно они получат свои деньги.