Путин поручил продлить надзорные каникулы для малого бизнеса

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил продлить до конца 2020 года запрет на осуществление плановых контрольно-надзорных проверок малого бизнеса, сообщает пресс-служба "Опоры России" со ссылкой на поручение президента.

"Правительству РФ обеспечить в период осенней сессии 2018 года внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2020 года запрета на осуществление плановых контрольно-надзорных проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, исключив распространение такого запрета на виды деятельности и объекты контроля с высоким риском возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан", — цитирует документ организация.

Таким образом, трехлетний мораторий на плановые проверки для малого бизнеса будет продлен на два года. Президент также поручил правительству ускорить внесение в Госдуму проекта закона, который закрепляет понятие "социальное предпринимательство".

Кроме того, Генпрокуратуре совместно с правительством и "Корпорацией МСП" поручено обеспечить совершенствование порядка ведения единого реестра проверок, предусмотрев, в частности, завершение перевода в электронную форму обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проверках.

В октябре Путин попросил Генпрокуратуру совместно с "Корпорацией МСП" наладить механизм повышения прозрачности контрольно-надзорной деятельности в отношении малого и среднего бизнеса и отработать его в рамках пилотного проекта.

Президент тогда отмечал, что необходимо дать возможность не только контролирующим органам, но и самим предпринимателям размещать в информационных системах информацию о проверках. Для этого можно задействовать не только имеющийся реестр проверок, но и портал "Бизнес-навигатор МСП". Такой подход, по его словам, позволит увидеть, какие предприятия подвергаются пристальному вниманию контрольно-надзорных органов, а какие нет.