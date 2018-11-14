"Ростелеком" создаст единую платформу сервисов кибербезопасности

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. "Ростелеком" создаст единую платформу кибербезопасности на базе недавно приобретенной Solar Security, сообщил президент компании Михаил Осеевский в ходе пресс-конференции.

"Обеспечение кибербезопасности является приоритетом для "Ростелекома". Единая платформа позволит нам достичь высокого уровня экономической эффективности в рамках каждой организации и тем самым повысить общий уровень защищенности российских компаний", — сказал Осеевский.

Объем инвестиций в проект составит более 1 миллиарда рублей в течение полутора лет. "Это вложения и в инфраструктуру, программное обеспечение, это и большие работы по проектированию, внедрению, вложения в персонал", — отметил вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности, генеральный директор компании "Ростелеком-Solar" Игорь Лятунов.

Компания также объявила о запуске трех первых сервисов, доступных через каналы связи "Ростелекома". Стартовый набор включает защиту от сетевых атак, обеспечение безопасности электронной почты и веб-приложений. К концу 2019 года число сервисов будет увеличено более чем в два раза. Платформа сервисов ориентирована на массовую B2B — аудиторию.

Как отметил Лятунов, число инцидентов, связанных с кибербезопасностью, за последний год выросло в 1,5 раза. При этом серьезно растет квалификация атакующих и расширяется их инструментарий.

"Ростелеком" — один из крупнейших в России телекоммуникационных операторов. Государство через Росимущество владеет 45,04% уставного капитала, ВЭБ — 3,96%, "дочка" оператора ООО "Мобител" — 12,01%. Компания объявила о покупке разработчика решений в сфере информационной безопасности Solar Security за 1,5 миллиарда рублей в мае 2018 года.