Орешкин ждет волны новых инвесторов в Россию

СИНГАПУР, 14 ноя — РИА Новости. Новые инвесторы в период волатильности, как правило, берут паузу, однако в следующий период стабильности в Россию придет волна новых инвесторов, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
При этом он отметил, что те компании, которые уже работают в России, продолжают реинвестировать свою прибыль. "Это на самом деле очень важный источник прямых иностранных инвестиций, когда компании зарабатывают внутри страны и опять инвестируют в развитие собственных проектов, поэтому здесь мы видим, что все компании, которые работают, они очень активно интересуются новыми возможностями", — сказал Орешкин.
Он отметил, что сейчас идет активная работа по заключению торговых соглашений с Сингапуром. "В принципе, это такая дверь в мир стран АСЕАН", — добавил министр.
"Визит очень важный, потому что позволяет целым рядам страна этого региона посмотреть, где мы находимся, наметить пути дальнейшего решения", — подчеркнул Орешкин.