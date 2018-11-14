Орешкин ждет волны новых инвесторов в Россию

СИНГАПУР, 14 ноя — РИА Новости. Новые инвесторы в период волатильности, как правило, берут паузу, однако в следующий период стабильности в Россию придет волна новых инвесторов, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Понятно, что в любой период волатильности новые инвесторы, те, кто еще не работает на российском рынке, они всегда берут паузу, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, не торопятся таких стратегических решений принимать при волатильности. Соответственно, в следующий период стабильности мы увидим следующую волну прихода новых инвесторов", — сказал журналистам Орешкин в кулуарах саммита Россия-АСЕАН.

При этом он отметил, что те компании, которые уже работают в России, продолжают реинвестировать свою прибыль. "Это на самом деле очень важный источник прямых иностранных инвестиций, когда компании зарабатывают внутри страны и опять инвестируют в развитие собственных проектов, поэтому здесь мы видим, что все компании, которые работают, они очень активно интересуются новыми возможностями", — сказал Орешкин.

Он также подчеркнул, что саммит Россия-АСЕАН позволяет России наметить пути дальнейшего движения в развитии взаимоотношений со странами региона. "Все азиатские страны, страны АСЕАН — это наши партнеры, которые динамично развиваются. Растет товарооборот, очень активно растет сфера услуг, инвестиционная активность растет по азиатскому направлению. Здесь (на саммите — ред.) общение с каждой страной из этого региона ценно само по себе и открывает очень большие перспективы", — сказал глава Минэкономразвития.

Он отметил, что сейчас идет активная работа по заключению торговых соглашений с Сингапуром. "В принципе, это такая дверь в мир стран АСЕАН", — добавил министр.

"Визит очень важный, потому что позволяет целым рядам страна этого региона посмотреть, где мы находимся, наметить пути дальнейшего решения", — подчеркнул Орешкин.