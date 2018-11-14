ЦБ отозвал лицензию у московского "УМ-банка"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Банк России с 14 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "УМ-банка", говорится в сообщении регулятора.

Ранее в ноябре Банк России после отзыва лицензии у банка "Агросоюз", находящегося под санкциями США, выдал предписание Андрею Шляховому о снижении до уровня 10% его доли в капитале "УМ-банка". По данным ЦБ по состоянию на 17 апреля 2018 года, Шляховому принадлежало 100% акций "УМ-банка". Как пояснял регулятор, право голоса Шляхового в "УМ-банке" реализуется с учетом ограничения до 10%, согласно статье 61 закона "О Центральном банке".

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ. По данным регулятора, в структуре баланса банка более половины пассивов приходилось на привлеченные денежные средства населения, которые банк размещал в низкокачественные активы (порядка 70% кредитного портфеля сформированы сомнительной и безнадежной ссудной задолженностью). При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери.

Кроме того, в целях сокрытия реального финансового положения банка и обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности в течение текущего года "УМ-банк" осуществлял непрозрачные для надзорного органа операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала.

Банк России 5 раз в течение последних 12 месяцев применял в отношении "УМ-банка" меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. При этом кредитная организация нарушала ограничения на осуществление операций, связанных с отчуждением активов, введенного ЦБ РФ в целях защиты интересов ее кредиторов и вкладчиков. Также деятельности "УМ-банка" прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, а именно — осуществление сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября занимал 293-е место в банковской системе РФ.