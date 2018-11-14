ЦБ отозвал лицензию у московского "УМ-банка"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Банк России с 14 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "УМ-банка", говорится в сообщении регулятора.
Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ. По данным регулятора, в структуре баланса банка более половины пассивов приходилось на привлеченные денежные средства населения, которые банк размещал в низкокачественные активы (порядка 70% кредитного портфеля сформированы сомнительной и безнадежной ссудной задолженностью). При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери.
Кроме того, в целях сокрытия реального финансового положения банка и обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности в течение текущего года "УМ-банк" осуществлял непрозрачные для надзорного органа операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября занимал 293-е место в банковской системе РФ.