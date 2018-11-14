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Наперекор Трампу. Почему ОПЕК сократит добычу нефти и что будет с рублем

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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНефтяной станок-качалкаНефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Максим Рубченко. Стоимость нефти Brent на мировых рынках упала ниже 69 долларов впервые с начала апреля. Это связано с заявлениями Трампа и угрозой американских санкций в отношении ОПЕК. Почему аналитики уверены в восстановлении цен на черное золото и как это скажется на курсе рубля — в материале РИА Новости.

Нефтяные танкеры у нефтедобывающей платформы в районе иранского острова Харк в Персидском заливе
© AFP 2018 / Atta Kenare
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Привычные угрозы

После резкого снижения в прошлую пятницу нефтяные котировки в понедельник продемонстрировали впечатляющий отскок, который, однако, во вторник сменился новым падением. По данным биржи ICE, вчера к концу торгового дня сорт Brent подешевел на 2,3% — до 68,54 долларов за баррель. Котировки сорта WTI уменьшились на 2,5% — до 58,5 доллара за "бочку".

Непосредственным поводом для этого послужило очередное заявление Дональда Трампа о том, что ОПЕК завышает цены на нефть.

"Стоимость нефти должна быть намного ниже при текущем объеме поставок", — уверен американский президент.

"Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не сократят добычу", — отметил он в твиттере.

Глава Белого дома не первый раз критикует ОПЕК. В конце апреля он указал в том же твиттере, что организация стран — экспортеров нефти искусственно завышает цены. "Это неприемлемо", — подчеркнул Трамп.

В начале июня президент вновь раскритиковал ОПЕК. "Цены на нефть слишком высоки, ОПЕК опять взялась за старое. Нехорошо!" — пожурил экспортеров нефти американский президент в микроблоге.

Тогда же в конгрессе приступили к разработке законопроекта под рабочим названием No Oil Producing and Exporting Cartels Act ("Нет картелям добытчиков и экспортеров нефти"). Документ предусматривает санкции в отношении государственных компаний, связанных с ОПЕК и ОПЕК+, а также всех компаний и стран, сотрудничающих с этими организациями.

В Вашингтоне рассчитывают, что под угрозой санкций страны ОПЕК откажутся от соблюдения квот, установленных картелем, и нарастят добычу.

Перед сентябрьской встречей мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире Трамп вновь потребовал немедленно снизить цены, упирая на то, что именно США обеспечивают безопасность членов ОПЕК. И опять в твиттере: "Мы защищаем страны Ближнего Востока, их безопасность зависит от нас, и все же они продолжают поднимать цены на нефть все выше и выше! Мы это запомним. Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас же!"

Однако картель экспортеров нефти проигнорировал требование американского президента и не изменил квоты. Мало того — участники встречи в Алжире заявили о намерении сократить производство в следующем году, поскольку в 2019-м добыча нефти в мире на полмиллиона баррелей превысит потребление.

Судно для перевозки СПГ заходит в порт города Свиноуйсьце, Польша
© AP Photo / Lukasz Szelemej
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Сейчас члены ОПЕК говорят о сокращении добычи как о решенном вопросе.

"Ситуация на рынке указывает на необходимость снизить поставки нефти на миллион баррелей в сутки по сравнению с октябрем", — заявил в понедельник министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих после внеочередного заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

Рынок отреагировал на это ростом котировок до 72 долларов за баррель Brent. Что и спровоцировало Трампа на вторничный агрессивный твит.

Хоть залейся

Решение ОПЕК+ сократить добычу выглядит вполне обоснованным на фоне рыночных проблем, вызванных действиями Вашингтона. Добыча нефти в стране растет быстрее ожиданий, создавая риск переизбытка предложения.

Только на прошлой неделе производство черного золота в США увеличилось на 400 тысяч баррелей в сутки, установив новый исторический рекорд в 11,6 миллиона баррелей в день. К концу года, по прогнозу американского Минэнерго, добыча достигнет 11,8 миллиона баррелей, а в 2019-м превысит 12,5 миллиона.

"Мировой рынок почти два года жил в условиях, когда предложение было меньше спроса, и вернулся сейчас в ситуацию избытка, который будет только увеличиваться", — констатирует Минэнерго.

Еще одна причина снижения нефтяных котировок — смягчение санкций против Тегерана: установив нефтяное эмбарго с 5 ноября, Вашингтон позволил восьми крупнейшим покупателям иранской нефти приобретать до миллиона баррелей в день.

Ожидания экспертов, что антииранские санкции приведут к локальному дефициту на рынке нефти и подтолкнут котировки вверх, не оправдались. А Трамп на пресс-конференции в воскресенье похвастался, что спас мир от нефти по сто долларов за баррель.

Наконец, существенную роль играет политика Федерального резерва США, направленная на укрепление американской валюты. Это способствует снижению цен на все биржевые товары, торгующиеся в долларах, в том числе нефть.

Между тем американский Центробанк взял жесткий курс на сжатие долларовой ликвидности. Только на этой неделе Федрезерв планирует изъять из обращения 34 миллиарда в рамках программы сокращения баланса.

В декабре ФРС, скорее всего, снова повысит ставку. В преддверии этих ужесточений доллар укрепился ко всем основным валютам до полуторалетних максимумов. Это крайне негативно сказалось на динамике сырьевых рынков.

Добыча нефти на Ближнем Востоке
© AP Photo / Hasan Jamali
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Закрутят вентиль

Можно не сомневаться, что члены ОПЕК+ в очередной раз проигнорируют угрозы Трампа. Формальное решение о сокращении добычи нефти картель должен принять на встрече в декабре.

Однако саудовский министр энергетики аль-Фалих пообещал, что Эр-Рияд, не дожидаясь этого, уменьшит декабрьский экспорт на 500 тысяч баррелей в сутки.

Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что Москва "будет действовать сообща со всеми участниками сделки ОПЕК+, чтобы мировой нефтяной рынок был сбалансирован". По его словам, Россия уже предприняла определенные меры: сейчас добыча примерно на 20 тысяч баррелей в сутки меньше октябрьского уровня.

Один из основных факторов неопределенности на нефтяном рынке — сколько черного золота сможет экспортировать Иран с учетом объявленных Вашингтоном послаблений и различных обходных схем, которые пытается запустить Тегеран.

Ясность появится к следующему заседанию ОПЕК+, и организация установит конкретные показатели по снижению добычи.

Можно не сомневаться, что участникам соглашения удастся предотвратить обвал рыночных котировок. Соответственно, ни российский бюджет, ни рубль сильно не пострадают.

Примечательно, что российская валюта не реагирует на глобальное укрепление доллара и снижение нефтяных цен. Американская денежная единица во вторник подешевела на 15 копеек.

Международные валютные спекулянты ожидают, что рубль продолжит рост. За прошлую неделю количество фьючерсов на покупку российской валюты на Чикагской бирже увеличилось почти вдвое, до 4558 контрактов. Это максимум почти за три месяца.

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