Стоимость нефти Brent упала ниже $68 за баррель

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Стоимость нефти марок Brent и WTI во вторник вечером падает, цена Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель впервые с 6 апреля, следует из данных торгов.

По состоянию на 18.42 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,66%, до 66,85 доллара за баррель.

Цена нефти марки WTI опускается на 4,67% — до 57,13 доллара за баррель. В ходе торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась более чем на 5%.

Подробнее о ценах на нефть читайте здесь >>