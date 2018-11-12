Суд в Москве начал банкротство дочери бенефициара "Настюши"

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление конкурсного управляющего крупной зерновой компании "Настюша" Антона Никеева о банкротстве Анастасии Пинкевич, дочери экс-руководителя и основного владельца компании Игоря Пинкевича, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Столичный арбитраж ввел в отношении Анастасии Пинкевич начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов — и включил в реестр требований ее кредиторов задолженность перед "Настюшей" в размере около 19 миллионов рублей. Суд при этом отказал заявителю в открытии реализации имущества. Рассмотрение дела по существу назначено на 13 мая.

Как пояснил представитель Никеева в суде, долг Пинкевич перед компанией подтвержден вступившим в силу определением арбитража Москвы, который в рамках дела о банкротстве зерновой компании признал недействительным трудовой договор Анастасии с "Настюшей" и обязал ее вернуть полученные по этому договору средства. Суд установил, что дочь Игоря и Людмилы Пинкевичей, которым принадлежит по 35,5% "Настюши", не осуществляла в компании никакие трудовые функции, при этом ее оклад с сентября 2014 года составлял 1 миллион рублей в месяц.

Арбитраж Москвы в феврале признал "Настюшу" банкротом. Первая процедура банкротства — наблюдение — была введена в ее отношении в августе 2017 года по требованию казахстанской кредитной организации Forte Bank. По словам Никеева, по состоянию на февраль в реестр требований кредиторов были включены требования примерно на 36 миллиардов рублей. Он также заявил, что имел место вывод средств из компании на конечных бенефициаров под видом займов.

В настоящее время Игорь Пинкевич находится под стражей. Тверской суд Москвы в августе 2017 года арестовал его по подозрению в мошенничестве при возведении жилого комплекса "Царицыно". Структура "Настюши" — ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" (МКХ) — занималась строительством жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2".

Группа "Настюша" — крупная российская сельскохозяйственная и пищевая компания, ей принадлежит ряд активов в РФ и Казахстане. В частности, "Настюша" контролирует "Мельничный комбинат в Сокольниках" и МКХ, занимающиеся производством муки, а также несколько хлебобулочных комбинатов в Москве и Подмосковье.