В России и Финляндии стартовал проект по переработке ягод и оленины

МУРМАНСК, 12 ноя – РИА Новости. Компании севера России и Финляндии приступили к реализации проекта по переработке оленины и диких ягод в рамках программы "Коларктик" с бюджетом почти 2,5 миллиона евро, который предполагает создание новых технологий переработки и выпуск новой продукции.

В Мурманке в понедельник в рамках Мурманской международной деловой недели проходит российско-финская конференция. По словам консула мурманского отделения генконсульства Финляндии в Мурманске Сари Кантолы, Финляндия считает Мурманскую область надежным партнером в бизнесе. "Переработка ягод предполагает отличную возможность для сотрудничества между северными регионами. Интерес к чистому арктическому сырью растёт в мире", — отметила консул.

Министр сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов также отметил успешное сотрудничество региона со странами Скандинавии и Финляндии. "Направление переработки дикоросов находится в сфере пристального внимания властей Мурманской области", — подчеркнул министр.

Один из главных проектов, представленных на конференции, это российско-финский проект "Переработка пищевого сырья", который предполагает переработку оленины и диких ягод. "Проект начинается только сейчас. Его бюджет 2,5 миллиона евро… На российских партнеров из Мурманской области, НАО и Петербурга приходится около 1,3 миллиона евро. У нас заложена покупка оборудования для партнеров проекта, чтобы улучшить их технологические возможности. Об объемах пока говорить рано, мы говорим об улучшении технологий, выпуске новой продукции на рынок", — рассказала РИА Новости директор международного центра арктического сотрудничества Татьяна Федорей.

Проект рассчитан на 3 года и предполагает также обмен опытом, создание новых продуктов и обучение персонала. "У нас 11 партнеров, из них четыре – из Финляндии. Технологии переработки оленины сегодня чуть лучше развиты в Финляндии, переработка ягод – примерно одинаково. Сегодня рынок ягод растет, его нужно расширять. В ближайшее время мы будем участвовать в выставках в Москве, Хельсинки и Стокгольме", — сообщил РИА Новости руководитель проекта Ари Хухтала.

Мурманская международная деловая неделя (ММДН) — это ежегодный форум, который является ключевым деловым событием в жизни Мурманской области, входит в число крупнейших диалоговых площадок Баренцева региона и представляет собой несколько десятков отдельных мероприятий по наиболее востребованным тематикам международного и межрегионального сотрудничества на арктических территориях.

Как поясняют в правительстве региона, ММДН — это арена встреч представителей российских и зарубежных политиков, органов власти различных уровней, деловых кругов, международных, научных и общественных организаций.

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