Бананы стали основной статьей мексиканского экспорта в Россию

МЕХИКО, 12 ноя — РИА Новости. Бананы стали основным экспортным товаром Мексики для России, обогнав текилу, заявил в интервью РИА Новости главный координатор по международным делам министерства сельского хозяйства Мексики Рауль Уртеага.

Он отметил "значительный рост" поставок бананов в Россию. По его данным, в 2012 году "было экспортировано всего 125 тонн, тогда как в 2017 году объем поставок достиг 7 тысяч тонн на сумму в 10,6 миллиона долларов".

В этой связи, по его словам, бананы "превратились в основной экспортный продукт Мексики для России, превысив по объемам другие поставки, в том числе пиво и текилу".

Что касается экспорта знаменитого мексиканского алкогольного напитка, то за время работы новой администрации "мексиканский экспорт текилы (в Россию) достиг 3,3 миллиона долларов в 2017 году (513 тысяч литров)", однако Мексике следует усилить свои кампании по продвижению этого товара, так как в прежние годы объем поставок на российский рынок достиг 54 миллионов долларов".