Путин поручил Медведеву провести анализ по отраслям и регионам России

НОВО-ОГАРЕВО, 12 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву провести анализ по отраслям и регионам в связи с ростом фискальной и квазифискальной нагрузки на население РФ.

"Я, как вы знаете, недавно встречался с руководителем ФНПР Шмаковым Михаилом Викторовичем. Профсоюз обращает внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка в принципе на население, на людей. Надо провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам. Надо понимать, что там в реальной жизни происходит, не на бумажках, а в реальной жизни. Дмитрий Анатольевич (Медведев — ред.), посмотрите, поговорите с коллегами на этот счет", — заявил Путин на совещании с членами правительства.