В Союзе производителей прокомментировали идею ввести акцизы на газировку

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Введение акцизов на сладкие безалкогольные напитки вызовет рост цен на эту продукцию и при этом не станет эффективной мерой в борьбе с избыточным потреблением сахара в России, сообщил РИА Новости президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) Максим Новиков.

В понедельник газета "Известия" сообщила, что экспертный совет при правительстве РФ предложил ввести акцизы на сладкие газированные напитки в России. По данным издания, соответствующее предложение содержится в отзыве совета на федеральный проект по укреплению общественного здоровья. По мнению экспертного совета, размер акциза на данную продукцию должен составлять не менее 20% от розничной цены.

"Минимальный уровень роста цен на продукт для потребителей содержится в цифре, предложенной авторами инициативы. Увеличение издержек производителей и ритейлеров на отладку дорогостоящих процедур, связанных со сложностью механизма взимания акциза с "плавающих" величин розничной цены, также может найти отражение в потребительской цене продукт", — сказал в свою очередь Новиков.

Союз не поддерживает установление акциза на сахаросодержащие безалкогольные напитки. "СПБН считает, что такая мера является безосновательной и дискриминационной по отношению к категории", — подчеркнул собеседник агентства. Президент союза указал, что в случае введения акциза пострадает экономика индустрии.

"Речь идет о снижении объема продаж, производства, прибыли участников, сокращении рабочих мест, вложений в развитие бизнеса, снижении общей суммы налоговых отчислений отрасли. Совокупность факторов, таким образом, может нивелировать эффект увеличения федерального бюджета за счет акцизных сборов", — пояснил Новиков. При этом, по его словам, влияние акциза в части оздоровления населения вызывает сомнения.

"Международный опыт показывает, что сокращение потребления сахаросодержащих продуктов в подакцизных категориях составляет не более 3-5%. При этом, по нашим оценкам, в ежедневном рационе жителей России доля безалкогольных напитков не превышает 2% от рекомендуемой нормы потребления калорий. С учетом этих факторов, по нашему мнению, установление акциза не является эффективной мерой в борьбе с избыточным потреблением сахара", — добавил он.