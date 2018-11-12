Министр Омана рассказал, что спровоцировало снижение цен на нефть

АБУ-ДАБИ, 12 ноя — РИА Новости. Недавнее снижение цен на нефть спровоцировали не санкции США против Ирана или исключения для ряда стран, а высокий уровень производства нефти в ОПЕК+, заявил РИА Новости министр нефти Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. На фоне этого стоимость нефти марки Brent 9 ноября опускалась ниже 70 долларов за баррель впервые с 10 апреля, а марки WTI — ниже 60 долларов за баррель впервые с 8 марта.

"Нет, снижение цен на нефть провоцируют не разрешения США по санкциям к Ирану и не сами санкции. Если мы (ОПЕК+. — Прим. ред.) добываем слишком много, то цены на нефть снижаются, с учетом или без Ирана. Так что я надеюсь, что мы достигнем решения по данному вопросу. Сейчас мы добываем слишком много", — сказал аль-Румхи РИА Новости в кулуарах конференции ADIPEC.

Он также добавил, что рад решению США предоставить специальные разрешения на импорт иранской нефти ряду стран и надеется, что это приведет к разрешению ситуации по санкциям.

"Как правило, санкции бьют по тем людям, на кого удар и не был направлен, и не влияют на тех, на кого должны были повлиять. Так что лично я терпеть не могу саму идею санкций. Думаю, что санкции не должны ударять по таким вещам, как нефть, спорт и все в этом духе", — сказал министр.

"Так что я счастлив, что ряд стран получили исключения из санкций США по Ирану, они могут импортировать нефть, счастлив, что Иран может экспортировать нефть этим странам. Так что это дает мне надежду, что, может, в ближайшие полгода ситуация разрешится", — резюмировал он.