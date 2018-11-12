НОВО-ОГАРЕВО, 12 ноя — РИА Новости. Ситуация с ценами на нефтепродукты в РФ должна быть рыночной, но эту сферу надо регулировать, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Мы понимаем, ситуация должна быть, безусловно, рыночная, она такой и является, но когда на мировом рынке нефти цены поднялись и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны. Нужно так или иначе эту сферу регулировать", — отметил Путин.