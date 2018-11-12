МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия присоединилась к растущему ряду стран, которые дают отпор гегемонии американской валюты, и делает первые успехи в этом направлении, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, в российских банках сократилась доля вкладов частных лиц и фирм в иностранных валютах — в сентябре этого года она снизилась до 26%. Кроме того, доля доходов от экспорта в долларах во втором квартале снизилась до 68% по сравнению с 80% в 2013 году.

О снижении зависимости от доллара свидетельствует и быстро развивающаяся торговля России с Китаем, пишет The Wall Street Journal. Показатели двусторонней торговли в рублях и юанях в течение четырех лет увеличилась почти в четыре раза.

В статье подчеркивается, что схожей стратегии придерживаются ряд стран. В частности, официальные лица Евросоюза пытаются найти пути для расширения роли евро и открыто обсуждают возможность создания новой системы расчетов, независимой от США. Также к сокращению зависимости от доллара стремятся такие страны, как Иран, Венесуэла и Пакистан.