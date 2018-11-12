Власти мировых столиц заинтересовались транспортными реформами в Москве

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Столицы крупных стран мира проявляют большой интерес к решениям, принимаемым мэрией Москвы в транспортной сфере, сообщил заместитель руководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.

"Сегодня на наши шаги с большим вниманием и большой экспертной любознательностью смотрят другие мировые столицы и уже начинают спрашивать нас о нашем опыте, о том, как мы это делаем, какие технологии мы используем и так далее", — сказал Пронин в понедельник на конференции "Транспорт Москвы: возможности для малого бизнеса".

Он отметил, что по оценкам экспертного сообщества, Москва поднимается в разных транспортных рейтингах, которые делают мировые агентства.

"Если говорить о текущем положении, то сегодня транспортный комплекс активно развивается в разных направлениях. Мы видим на дорогах Москвы автомобили каршеринга, которые ещё никто не мог представить 4-5 лет назад и тем более не мог предположить, что этот сервис будет активно развиваться", — заметил Пронин.

Он также уточнил, что в городе активно развивается велопрокат, сервис электросамокатов, заметно улучшается сервис такси.