Суд запретил Nord Stream и Nord Stream 2 выплаты "Газпрому"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Швейцарский суд вынес решение о запрете Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG осуществлять любые выплаты "Газпрому", сообщили в российской компании.

Вердикт был принят по требованию украинского "Нафтогаза" в качестве обеспечительной меры.В итоге после запрета все платежи этих компаний, предназначенные "Газпрому", перенаправляются швейцарским приставам.

В "Газпроме" напомнили, что ранее все попытки украинской стороны арестовать акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG оставались безуспешными.

Решение Стокгольмского арбитража

Стокгольмский арбитраж в феврале принял решение об удовлетворении требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на газовый транзит на сумму почти 4,7 миллиарда долларов. С учетом присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставки суд зачел встречные требования, и в результате российская сторона обязана заплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 миллиардов.

"Газпром" обжаловал решение и заявил о расторжении ранее заключенных контрактов с "Нафтогазом".

Позже, в мае этого года, украинская сторона объявила о начале принудительного взыскания средств. Также в "Нафтогазе" проинформировали, что суд поддержал ходатайство об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Аналогичные вердикты по активам российской компании были вынесены в Великобритании и Нидерландах.

В июне в "Газпроме" сообщили, что удалось добиться в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения.