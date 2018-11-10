В России стартуют продажи флагманских смартфонов Huawei Mate 20 и 20 Pro

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Продажи флагманских смартфонов Huawei Mate 20 и Huawei Mate 20 Pro начинаются на российском рынке в субботу.

Мировая презентация устройств состоялась 16 октября. Китайский производитель представил серию из четырех моделей: Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 X и Porsche Design Huawei Mate 20 RS. Однако в России пока будут продаваться только Huawei Mate 20 и Huawei Mate 20 Pro. Смартфон Huawei Mate 20 доступен для россиян в цветах "полночный синий" и "сумеречный", а Huawei Mate 20 Pro — в изумрудно-зеленом либо черном исполнении. Стоимость этих двух моделей составляет 57,77 тысячи рублей и 77,77 тысячи рублей соответственно.

Новые смартфоны получили экраны с диагоналями 6,53 дюйма (Mate 20) и 6,39 дюйма (Mate 20 Pro). Смартфоны серии Mate 20 оснащены тройными камерами. Так, камера Mate 20 Pro оснащена основным объективом 40 МП, широкоугольным 20 МП и телеобъективом 8 МП. Ёмкость батареи смартфонов начинается от 4000 мА/ч.

Предзаказ на устройства в России начался 17 октября. Представители компаний "Связной-Евросеть" и "М.Видео-Эльдорадо" отметили большой спрос на устройства на этапе предзаказа. Самой популярной стала модель в сумеречном цвете (55% заказов), но наибольший интерес прикован к старшей версии – Mate 20 Pro, рассказали РИА Новости в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".

"В прошлом году Mate 10 не запускался на российском рынке. Однако в этом году было принято положительное решение, и мы надеемся на успех наших флагманов. Впервые смартфоны Huawei выпускаются в изумрудно-зеленой расцветке, которая на этапе предзаказа стала популярнее классического черного цвета", — сказали РИА Новости в пресс-службе Huawei.

Компания Huawei была основана в 1987 году в Китае. Производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, в частности, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 странах. По данным МТС за третий квартал, Huawei стала лидером продаж по количеству проданных смартфонов в России — компания за год утроила свою долю до 28,3%. Доли Samsung и Apple составили 24,8% и 11,7% соответственно.