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США в растерянности: от новых санкций против Ирана выиграла Россия

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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп в ВашингтонеПрезидент США Дональд Трамп в Вашингтоне
© REUTERS / Kevin Lamarque

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Вашингтон, похоже, в недоумении. "Ранним победителем" в раунде новых санкций против Исламской Республики Иран оказалась Россия, констатировала ведущая деловая газета The Wall Street Journal. Издание утверждает: российские компании быстро приберут к рукам крупнейших покупателей иранской нефти в Европе и Азии, ищущих альтернативы. Справедливы ли эти опасения американцев и почему российская нефть как нельзя лучше подходит на замену иранской — в материале РИА Новости.

Близка по качеству

Из-за американских санкций европейским и азиатским нефтеперерабатывающим заводам, которые в последнее время покупали иранскую нефть в больших объемах, приходится искать альтернативных поставщиков.

"Заменой могут стать российские компании, готовые поставлять нефть бывшим клиентам Ирана. Россия и Иран производят схожую нефть, и НПЗ-потребители относительно легко перейдут с одного сорта на другой", — объясняет The Wall Street Journal.

Российские эксперты подтверждают: нефть, производимая в России, действительно близка к иранской и по плотности, и по содержанию серы.

Это позволяет европейским НПЗ, ориентированным на иранскую нефть, без проблем переключиться на переработку российского "черного золота". Которое к тому же поставляется быстрее, чем из других стран.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОператор по добычи нефти на Ново-пурпейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор по добычи нефти на Ново-пурпейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе

Похоже, но не одно и то же

Свои услуги пострадавшим готовы предложить и сами США. Американские нефтяники уже нарастили добычу нефти до исторического рекорда — 11 миллионов баррелей в сутки благодаря активности сланцевиков. Но страна по-прежнему остается и в числе крупнейших импортеров "черного золота".

Нефтяная вышка
© AP Photo / Hasan Jamali
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Один из ключевых продуктов американской сланцевой индустрии — легкая нефть (техасская WTI) — не всегда находит применение и внутри страны, и за ее пределами. Все дело в физических характеристиках нефти, которые подходят далеко не всем НПЗ.

Если нефтезавод заточен под нефть определенного качества, то переориентироваться на другое сырье он не может — и по техническим, и по экономическим причинам.

"Поэтому сами США продолжают закупать венесуэльскую нефть: техасские НПЗ не приспособлены под легкую нефть, а их переоснащение — это дополнительные расходы и инвестиции", — пояснил РИА Новости Алексей Громов, директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов.

© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, ShutterstockДобыча нефти в Техасе, США
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
Добыча нефти в Техасе, США

Россия и Саудовская Аравия

The Wall Street Journal подчеркивает, что за последние 30 лет Россия вышла на пиковые уровни добычи и стала мировым лидером. Так, в октябре российские нефтяники добывали 11,41 миллиона баррелей в сутки — на 4,3 процента больше, чем в тот же период 2017 года.

Нефть, добытая на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в северной части акватории Каспийского моря
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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По данным газеты, Москва уже в разной степени компенсировала поставки иранских энергоресурсов в Турцию, Китай и Южную Корею.

Российские эксперты указывают, что для экспансии открывается, в общем-то, весь европейский рынок — в том числе и Франция, и Германия, и Италия. Впрочем, наряду с Россией, за эти ниши конкурируют и другие поставщики, в первую очередь Саудовская Аравия, чья нефть обладает сходными параметрами.

© AFP 2018 / Marwan NaamaniДобыча нефти в Саудовской Аравии
© AFP 2018 / Marwan Naamani
Добыча нефти в Саудовской Аравии

По бартеру

Издание указывает и на то обстоятельство, что Москва способна помочь Тегерану обойти санкции, закупая иранскую нефть по бартеру и перерабатывая ее для внутреннего потребления. А высвободившееся собственное сырье — продавать в Европу, получая дополнительную прибыль.

"Россия играет и в защите, и в нападении", — сказала изданию Хелима Крофт, главный стратег сырьевых рынков канадской брокерской компании RBC Capital Markets.

Экономисты отмечают: бартерная схема вполне возможна, хотя официальных подтверждений тому, что подобные переговоры ведутся, пока нет.

© AP Photo / Vahid SalemiИранский нефтяник
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский нефтяник

"Для России такая бартерная сделка была бы выгодной, поскольку позволит укрепить позиции на экспортном рынке, ну а Тегерану выбирать не приходится — придется договариваться с Москвой на ее условиях", — говорит Антон Шабанов, независимый экономический эксперт.

Другое дело, что о "помощи" Ирану, как это пытается представить The Wall Street Journal, речи не идет: на рынке существуют экономические интересы, а не друзья.

"Если это выгодно, значит, бартерные покупки будут. А "поддержка режимов" в духе Советского Союза — дело пагубное, это никогда не окупается", — заключил Николай Иванов, заведующий сектором "Энергетические рынки" Института энергетики и финансов.

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