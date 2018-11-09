В "Газпроме" оценили попытки "Нафтогаза" арестовать акции компании

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Все попытки "Нафтогаза" арестовать акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG пока были безуспешны, говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций "Газпрома".

"В мае 2018 года "Нафтогаз" попытался арестовать акции "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, но на данный момент такие усилия были безуспешны", — говорится в документе.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах.

В сентябре Апелляционный суд Швеции отменил свое предыдущее постановление, которое блокировало попытки украинского "Нафтогаза" арестовать активы "Газпрома" в рамках спора по газовым контрактам. "Газпром" заявил, что намерен добиваться пересмотра этого решения.

Кроме того, "Газпром" оспаривает обеспечительные меры по требованиям "Нафтогаза" в судах Швейцарии, Великобритании и Нидерландов.